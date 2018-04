L'alternativa ai tradizionali hamburger a base di carne di manzo oppure di pollo? Quello a base di larve. Un supermercato di Aquisgrana, in Germania, ha messo in commercio panini con polpette di larve di coleotteri della specie Alphitobius diaperinus. Si tratta, secondo gli esperti, di una validissima alternativa al consumo di carne sia per il suo sapore sia per le sue proprietà nutritive. I vermi, infatti, sono ricchissimi di proteine e piuttosto poveri di grassi. Secondo molti, inoltre, il consumo delle larve ha grandi benefici per l'ambiente, dal momento che vengono allevate nei Paesi Bassi e richiedono un consumo di acqua nettamente inferiore rispetto agli allevamenti di bovini.

L'Insekten Burger, come è stato chiamato, viene venduto in confezioni da due, ciascun panino pesa 98 grammi ed è condito con pomodoro e cipolla. L'hamburger viene venduto nei negozi della catena rewe e a quanto pare stanno riscontrando un grande successo tra i consumatori. Intervistato dal Guardian, un avventore del negozio e consumatore dell'Insekten Burger ha raccontato: "Inizialmente ero molto titubante, poi ho deciso di provare ora non posso farne a meno. Il panino ha un ottimo sapore".

Il successo del prodotto si spiegherebbe anche grazie a come viene presentato al pubblico. Baris Özel, co-fondatore della start-up Bugfoundation che produce gli hamburger, ha spiegato di aver avuto l'intuizione viaggiando in sud est asiatico, dove non è raro nutrirsi di insetti: "Abbiamo concepito un prodotto esteticamente piacevole, i vermi non si vedono e questo rassicura i consumatori". Per il momento non è prevista l'importazione dell'hamburger di larve in Italia.