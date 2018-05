Due persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuto in un caffe Starbucks a Fechingen, vicino a Saarbrücken, in Germania. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, un uomo avrebbe aperto il fuoco attorno alle 14:30 per poi essere arrestato. Il quotidiano Saarbruecker Zeitung riferisce che diverse persone sono rimaste ferite in quello che la polizia assicura essere “un incidente domestico”. Stando alla Bild la sparatoria sarebbe avvenuta nel corso di durante una "festa di famiglia".