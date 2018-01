Grave incidente stradale nella mattinata di martedì a Eberbach, comune tedesco nel land del Baden-Württemberg, a est di Mannheim: uno scuolabus pieno di giovanissimi studenti che si stavano recando a scuola, infatti, ha improvvisamente sbandato finendo dritto contro il muro di un edificio a bordo strada. Secondo i media locali che citano fonti dei servizi di emergenza tedeschi, tutte le persone a bordo del mezzo pubblico sono rimate ferite nell'impatto tra cui anche l'autista del bus. In effetti erano le prime ore del mattino, attorno alle 7, e il mezzo era completamente pieno di studenti.

Alcuni studenti sono rimasti contusi e feriti solo in maniera lieve e sono stati medicato sul posto dai sanitari ma, come annunciato dalla polizia locale, dieci di loro invece hanno riportato ferite più serie ed è stato necessario il trasporto nei vicini ospedali. L'apprensione in particolare è per tre dei ragazzini coinvolti i quali verserebbero in gravi condizioni. Per estrarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto rompere i finestrini e tagliare il tetto del bus.

Sul posto è stato allestito un punto si soccorso per i feriti lievi e sono stati allertati anche tre elicotteri per portare in ospedale i bambini feriti in maniera più grave. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il veicolo, per causa ancora da accertare, ha sbandato e senza frenare ha travolto prima diversi veicoli in sosta a bordo strada e poi si è schiantato contro il muro di un negozio di elettronica.