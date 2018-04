Almeno 35 persone sono rimaste ferite in una collisione tra due treni della metropolitana a Duisburg, in Germania. A renderlo noto un portavoce della polizia locale. L'incidente si è verificati all'interno di una galleria nel quartiere di Meiderich. Secondo i media almeno due dei feriti sarebbero in condizioni gravi.

Il portavoce dei vigili del fuoco ha fatto sapere che l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori: "Tutto sommato è andata bene. La stragrande maggioranza dei feriti ha riportato solo lividi e lesioni non preoccupanti". La compagnia di trasporti ha aggiunto: "Non si è trattato propriamente di una collisione ma piuttosto di una sorta di tamponamento con un treno fermo".