Fare ponte a scuola? I genitori che scelgono di far saltare un giorno di lezione ai figli, magari per approfittare di un volo scontato e concedersi un po' di vacanze, rischiano caro, almeno in Germania, dove alcune famiglia sono incorse in multe salatissime dopo essere state sorprese in aeroporto intente a partire con tanto di figli. I genitori sono accusati di voler far marinare la scuola ai loro ragazzi. Stando a quanto riferisce l'Ansa nei giorni che hanno preceduto le tradizionali vacanze di Pentecoste, in Baviera, la polizia ha controllato in aeroporto diverse famiglie che viaggiavano con bambini, fermandone alcune dopo aver scoperto che erano sprovviste del permesso di esonero scolastico: tale comportamento può costare multe da 50 a 2.500 euro, a seconda dei Laender, come spiega oggi la Bild. Solo nell'aeroporto di Norimberga le autorità hanno fermato 10 famiglie, colpevoli di aver fatto saltare la scuola ai propri figli.

Quelle della Pentecoste in Germania sono trasdizionalmente un momento di vacanza scolastica che però viene sfruttato dai genitori in modo più ampio del previsto contravvenendo alle regole sull'obbligo scolastico. Partire senza autorizzazione può quindi costare caro. Ma chi ha ragione, si chiede il quotidiano tedesco? Il sistema scolastico che prevede una sanzione in caso di assenza ingiustificata o i genitori che intendono risparmiare? Produrre un certificato medico per giustificare un'assenza per vacanze non è il miglior esempio possibile per i bambini, e quindi è giusto multare i genitori, d'altra parte il sindacato di polizia lamenta 22 milioni di ore di straordinario e non c'è nessuna ragione valida per aggiungere a questo monte-ore anche la "caccia alle famiglie" di turisti in aeroporto.