Torna la paura a Berlino, dove la Cattedrale è stata isolata: un agente di polizia avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco contro un uomo all’interno dell’edificio. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Lo riferiscono i media internazionali, anche se non è ancora la dinamica dell’episodio. Tutta la zona è off-limits per i numerosi turisti e cittadini tedeschi. Secondo la stampa locale, ci sarebbero alcuni feriti, tra cui un poliziotto.

Al momento si esclude la pista terroristica. Lo ha confermato una portavoce della polizia di Berlino, Valeska Jakubowski. L’uomo colpito alle gambe è un cittadino tedesco, secondo le informazioni diffuse da Die Welt. L’uomo, fuori controllo, avrebbe avuto un coltello in mano con cui stava scatenando il panico nella chiesa.