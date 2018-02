Ha fatto scalpore in Germania il caso di un branco di ragazzi, tra loro ci sono anche dei minorenni, accusato di aver adescato giovanissime su internet per poi abusarne in gruppo. Nel branco c’erano giovani tra i sedici e i ventitré anni e le vittime, da quanto emerso, erano tutte minorenni. Si parla di almeno sei casi registrati nella Ruhr, ad Essen e Gelsenkirchen, nel Nordreno-Westfalia. Uno di questi è stato denunciato in prima persona da una ragazza di sedici anni che ha detto di aver subito violenza sessuale dal branco. La dinamica dei fatti è stata resa nota dalla polizia di Essen, che ha fermato tre dei presunti colpevoli. Attualmente i giovani si trovano in custodia cautelare e per il sedicenne del gruppo si dovrà procedere in modo diverso a causa della minore età.

Le ragazze portate in luoghi isolati e violentate – Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, il sistema di adescamento e la violenza aveva una sua procedura stabilita e ricorrente. Prima i ragazzi tentavano di guadagnare la fiducia della vittima finita nel mirino e la convincevano in rete a incontrarsi di persona. All'appuntamento si presentava uno dei giovani, che veniva poi raggiunto in un secondo momento dagli altri del branco. A quel punto si convinceva la ragazza a fare un giro in auto e con una scusa le si sottraeva il cellulare in modo tale da impedirle di chiamare aiuto. Infine, la vittima veniva portata in un posto isolata e costretta a subire abusi. Non è escluso che, oltre ai sei casi già accertati, possano essercene altri. Le indagini sono ancora in corso.