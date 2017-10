La tempesta Xavier è arrivata in Germania e sta mettendo in ginocchio il nord del Paese. Oltre ai pesanti disagi portati dal maltempo, si registrano almeno sette vittime a causa del passaggio della perturbazione. Tutte le vittime sono rimaste uccise dalla caduta di alberi o rami che si sono schiantati sulle loro auto. È il nord della Germania la zona più flagellata dall'uragano Xavier, con raffiche violente di vento fino a 140 km l'ora. La tempesta ha provocato problemi pesanti al traffico ferroviario almeno in otto regioni, con forti ritardi e in alcuni casi l'interruzione del servizio. Nel porto di Wilhelmshaven una gru da mille tonnellate è stata abbattuta dal vento. Ad Amburgo – dove due donne sono morte quando un albero è crollato sul veicolo su cui viaggiavano – le autorità hanno consigliato agli abitanti di rimanere in casa per precauzione. Un altro automobilista è stato ucciso da un albero su una strada nazionale nel Neu-Karstat, nel land del Meclenburgo-Pomerania. Le altre quattro vittime si registrano nella regione di Brandeburgo e a Berlino. Secondo le prime stime, il conto dei danni della prima importante tempesta autunnale sarà nell'ordine dei milioni.

Allerta massima in Germania per le forti piogge e le raffiche di vento.

Nella capitale tedesca è stato sospeso anche il servizio della metropolitana di superficie. Si registrano inoltre pesanti disagi per i passeggeri in partenza o in arrivo agli aeroporti di Tegel e Schoenefeld, i quali hanno deciso la temporanea sospensione dei voli. I Vigili del fuoco di Berlino hanno dichiarato lo Stato di emergenza. L’allerta resta massima nel Paese: il servizio meteorologico tedesco ha emesso un avviso di livello 3, il secondo più alto, e in città come Brema, Amburgo e Berlino sono previste forti piogge e raffiche di vento che raggiungono la forza dell'uragano.