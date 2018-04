Chi indosserà una fascia con una svastica disegnata o cucita potrà ottenere l'ingresso gratuito al teatro ed assistere alla rappresentazione del Mein Kampf. E' l'iniziativa – dall'intento provocatorio – assunta dal teatro municipale di Costanza, nel sud della Germania. Tra due giorni, nell'anniversario della nascita di Adolf Hitler, è stato messa in programma una rappresentazione della celebre opera del dittatore. Si tratta di una rivisitazione caricaturale del testo programmatico scritto da Adolf Hitler nel 1925, ma anche la scelta della data è stata provocatoria, quella del 20 aprile. E in cinquanta si sono presentati con interesse, mostrando fieri la svastica. L'intento era effettivamente quello: mostrare il livello di corruttibilità degli spettatori.

L'iniziativa è finita anche sotto i riflettori della magistratura, anche se sulla vicenda non è stata aperta nessuna inchiesta dai risvolti penali poiché si tratta di un evento che rientra a pieno titolo nella sfera della libertà di espressione artistica. La comunità ebraica della regione ha fatto sentire la propria voce definendo l'iniziativa di pessimo gusto: “Siamo dell’idea che questa bizzarra ‘gag’ di marketing del teatro di Costanza non sia accettabile. C’è una terza opzione: lasciar perdere il biglietto”. Nell'iniziativa assunta dai dirigenti del teatro, chi al contrario avesse acquistato il biglietto avrebbe potuto mostrare la stella di David, in segno di solidarietà alle vittime del nazismo. L’idea è stata del sovrintendente. Il regista Serdar Somuncu, noto per altre provocazioni che hanno sollevato critiche e attenzione in passato, l’avrebbe sconsigliata.