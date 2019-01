Dati personali, documenti, indirizzi, numeri di cellulare: i politici tedeschi sono stati vittime di un attacco hacker che ha colpito anche la cancelliera Angela Merkel. Tutti i dati – numeri di cellulari, indirizzi, carte d’identità, contenuti di chat e informazioni su carte di credito – sono stati pubblicati da un account Twitter. Per quanto riguarda la Merkel, sono stati resi noti il numero di fax, l’indirizzo mail, la corrispondenza inviata e quella ricevuta. A essere colpiti politici di tutti i livelli: federali, statali ed europarlamentari. E di ogni forza politica, fatta eccezione per l’Alternativa per la Germania (Afd), partito di estrema destra che non ha visto alcun esponente coinvolto nella fuga di dati.

Il cyber-attacco è stato rivelato, indirettamente, dall’ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. Infatti è stato un suo collaboratore ad avvertire, giovedì, la polizia di Aquisgrana dopo le numerose telefonate anonime ricevute dall’esponente socialdemocratico sul suo numero di casa, fino a quel momento mai reso pubblico. Hanno quindi iniziato a indagare le forze dell’ordine del Nord-Reno Vestfalia, mentre nella notte è stato informato anche il Parlamento tedesco del coinvolgimento di altri esponenti. Ma a essere colpiti non sono stati solo politici, ma anche giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Alcuni dei documenti incriminati erano già stati diffusi in passato, ma solo nel periodo natalizio sono stati messi in rete in maniera più ingente.

L’ipotesi, al momento, è che il furto di dati sia stato operato in diversi momenti attraverso internet, social media e dati cloud. E i dati – precedenti all'ottobre del 2018 – non verrebbero da un’unica fonte. Il ministro tedesco della Giustizia, Katarina Barley, ha parlato di un “grave attacco” portato avanti da parte di chi vuole “sabotare la fiducia nella democrazia e nelle sue istituzioni”. Tra le persone colpite dall’attacco hacker anche il leader dei Verdi, Robert Habeck: nel suo caso sono state pubblicate persino le chat private con i familiari e le informazioni sulle carte di credito.