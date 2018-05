All'indomani dell'attacco terroristico a Liegi, in Belgio, dove due poliziotte e un passante sono state uccise da un uomo uscito solo il giorno prima dal carcere l'incubo del terrorismo torna anche in Germania: a Flensburg, infatti, una persona ha aggredito con un coltello sue passeggeri di un treno Intercity, entrambi feriti in modo grave. L'aggressore invece è stato ucciso: al momento non è ancora noto se l'attacco sia di matrice terroristica, o se si sia invece trattato di una lite degenerata.

Quel che al momento è stato accertato è che l'aggressione è avvenuta nella zona dello Schleswig-Holstein, nei pressi del confine con la Danimarca. L'attacco si è verificato tra le 19 e le 19.30 mentre il treno era in viaggio, partito da Colonia e diretto a Amburgo. In seguito a una violenta lite scoppiata nella carrozza 10, un uomo ha estratto un coltello e aggredito e ferito gravemente un altro passeggero. Il capotreno, intervenuto per cercare di calmare gli animi e ripristinare la calma, ha chiesto se a bordo vi fosse un esponente delle forze dell'ordine ed è intervenuta una poliziotta di 22 anni che ha tentato di bloccare l'aggressore. La donna è stata ferita da una coltellata prima di riuscire a premere il grilletto, uccidendo l'aggressore.

L'area della stazione ferroviaria di Flensburg è stata isolata. Un portavoce della polizia ha dichiarato di non avere al momento elementi legati a un eventuale gesto di natura terroristica, ma che molto più probabilmente si è trattato di una lite degenerata nel peggiore dei modi e culminata con due ferimenti e un morto.