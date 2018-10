Ha veramente dell'incredibile l'incidente che si è verificato quest'oggi in Germania. Un Cessna, aereo monomotore da turismo e da addestramento, ha travolto alcune persone nelle vicinanza di un campo d'aviazione della città di Fulda, nel Land tedesco dell'Assia. Non sono note le cause dell'incidente, ma le conseguenze sono gravi visto che tre persone hanno perso la vita. Le vittime, secondo quanto affermato dalla polizia, sarebbero due adulti e un bambino.

La polizia ha aperto un'inchiesta per fare piena luce su quello che è accaduto. "Ormai – spiega lo Sportello dei Diritti – gli atterraggi in strada non sono più eventi così rari. Ciò è dovuto al numero sempre crescente di velivoli che attraversano i nostri cieli. Il problema principale è la sicurezza conseguente agli inevitabili rischi connessi il cui controllo è sempre demandato alle autorità nazionali e transazionali che si occupano di monitorare il traffico aereo e le licenze di pilotaggio concesse ad una platea sempre più ampia di cittadini e che richiede una sempre maggiore vigilanza anche alla luce di tali eventi che si susseguono pressoché quotidianamente".