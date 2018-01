Gabriele Rigotti va condannato a otto anni e otto mesi. Questa la richiesta del pubblico ministero Michele Stagno il 19enne amico di Adele De Vincenzi, la ragazzina di 16 anni stroncata da una dose letale di ecstasy lo scorso luglio per strada a Genova. Le accuse nei suoi confronti sono spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Il gup Angela Nutini ha rinviato all'udienza del 5 febbraio quando, con ogni probabilità verrà letta la sentenza con rito abbreviato. L’altro imputato è Sergio Bernardin, 21 anni, fidanzato della vittima e amico di Rigotti. Entrambi sono accusati di aver ceduto alla studentessa la dose di droga che l’ha uccisa. Il giovane ha scelto di farsi processare con rito ordinario: il suo processo è iniziato la settimana scorsa e sono previste udienze per tutto febbraio.

La morte di Adele De Vincenzi.

Adele De Vincenzi, studentessa di Chiavari, fu stroncata il 29 luglio scorso in via San Vincenzo, dopo che aveva assunto ecstasy in cristalli durante un droga-party a casa di amici. Rigotti e Bernardin furono arrestati anche perché fornirono versioni contrastanti sulla modalità di acquisto della sostanza stupefacente e per l'atteggiamento tenuto nei momenti successivi al malore della ragazza visto che per evitare conseguenze non chiamarono i soccorsi. Solo successivamente, un netturbino chiamò il 118 dopo aver visto Adele moribonda nell’indifferenza dei presenti. Ma quando i medici giunsero sul posto la 16enne era in coma e poco dopo morì al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Drammatica la telefonata che il netturbino fece al 118 per far soccorrere Adele: "Fate presto, butta gli occhi all'indietro. È una ragazzina, trema tutta. È con degli amici, ma non vogliono chiamare l'ambulanza".