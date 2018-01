Causa maltempo, un grosso tir diretto verso Genova ha improvvisamente sbandato, ha urtato un'automobile ed è infine andato a schiantarsi su una piazzola di emergenza, prendendo infine fuoco. Lo spaventoso incidente è avvenuto alle 12 di mercoledì 3 gennaio sull'autostrada A10, al chilometro 24, tra Varazze e Cogoleto, in Liguria. Giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia hanno subito soccorso le persone rimaste coinvolte nel sinistro e iniziato a effetturare i rilievi di rito per stabilire la dinamica dell'incidente.

Il conducente del tir è rimasto illeso e dunque potrà raccontare la sua versione dei fatti, aiutando le forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica del sinistro, che al momento è sconosciuta. L'incidente ha reso necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano, che successivamente è stato riaperto su una sola corsia di marcia. Il tir trasportava rotoli e rulli di carta, che nell'impatto sono andati parzialmente distrutti e parzialmente dispersi nel tratto dell'Aurelia sottostante l'autostrada.

Tra la complanare di Savona e Varazze si sono formati oltre 11 chilometri di coda. Chi è diretto a Genova è stato costretto a uscire a Varazze, dove ancora nel tardo pomeriggio si segnalavano 2 chilometri di coda, per poi rientrare in autostrada ad Arenzano dopo aver percorso la Aurelia. Per le lunghe percorrenze, i gestori comunque consigliano di percorrere la A6 Torino-Savona in direzione Torino e poi proseguire per la A21 Torino-Brescia.