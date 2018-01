Grave incidente sul lavoro la notte scorsa a Genova, nel quartiere di Staglieno. Poco dopo la mezzanotte un operaio dell'Amiu alla guida di una spazzatrice ha perso il controllo del veicolo e, dopo aver travolto un'auto parcheggiata e sfondato il parapetto, è finito in un giardino in via Montaldo compiendo un volo di circa quindici metri. Rimasto in moto, il mezzo ha anche danneggiato parte del muro esterno di una casa. L’operaio, Matteo Burlando, è un trentaquattrenne residente in Valbisagno: è stato sbalzato dall'abitacolo ed è stato soccorso in gravi condizioni da vigili del fuoco e medici del 118. Attualmente è ricoverato all'ospedale San Martino. È l’unica persona rimasta ferita in seguito all’incidente: l’auto parcheggiata trascinata dalla spazzatrice era fortunatamente vuota.

Non si esclude il guasto meccanico – Burlando avrebbe spiegato di avere perso improvvisamente il controllo della spazzatrice. Al momento dell’incidente nella zona stava piovendo e l'asfalto era viscido, ma per ora non si esclude neppure il guasto meccanico. Le indagini per scoprire le cause dell'incidente sono state avviate dai vigili urbani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per recuperare la Fiat Punto andata completamente distrutta e la spazzatrice precipitata nel giardino.