Incidente mortale a Genova, questa mattina, lunedì 18 dicembre. Uno scooter si è schiantato contro un camion in corso Armellini, nel quartiere di Castelletto, all'altezza dell'Ospedale Evangelico. La donna che era alla guida della moto, Sonia Natali, sui 40 anni, è morta sul colpo per le ferite riportate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Municipale ha inviato la sezione infortunistica per rilevare la dinamica dell'incidente, che appare ancora poco chiara. Non si riesce a capire se la vittima abbia tentato di sorpassare il mezzo pesante, che forse stava accostando sulla destra, cadendo e andando a sbattere contro le ruote, oppure se stesse viaggiando in direzione opposta, verso Castelletto. Sotto choc è anche il conducente del camion che ha accusato un malore subito dopo lo scontro.

Il corpo della donna è stato trasferito nel reparto di Medicina Legale per l’autopsia, mentre il camion è stato posto sotto sequestro. Le indagini sul decesso sono affidate al sostituto procuratore Gabriella Marino. Per effettuare tutte le analisi del caso, la strada è stata chiusa per ore al traffico. La vittima, che abitava in corso Solferino, era molto conosciuta per essere titolare di un’agenzia di viaggi nella zona di Brignole.