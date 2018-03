Di solito si pensa ai nonni come quelli più propensi a soddisfare ogni richiesta dei nipoti e a viziarli, non è andata così però per una famiglia della periferia genovese dove i nonnini addirittura soni finiti in manette dopo aver minacciato di morte i nipoti per una questione di eredità contesa. Come sempre accade nelle questioni familiari, la vicenda alla base della disputa si trascina ormai da anni e ha avuto inizio quando il figlio dei due arrestati e padre dei nipoti minacciati è morto lasciando 200mila euro su un libretto cointestato con i suoi genitori. L'uomo probabilmente non avrebbe mai pensato che quei soldi sarebbero stati al centro di una contesta senza esclusione di colpi da parte di nonni e nipoti.

All'indomani della morte dell'uomo, infatti, la madre ritirò tutti i soldi lasciando a mani vuote i figli del defunto. Questi ovviamente andarono dai nonni a reclamare la loro parte di eredità ma gli anziani risposero che i soldi non c'erano. "Quei pochi che ho li voglio dare alla Madonna" avrebbe esclamato la nonna. La contesa va avanti così per anni fino a mercoledì sera quando i due nipoti vengono a sapere che le sorelle dell'anziana sono in procinto di accompagnare la donna in una casa di riposo e accorrono sul posto, scoprendo che nell'auto ci sono anche 150mila euro in contanti. I due pretendono ora i soldi, a questo punto le minacce dell'anziana: "Andate via altrimenti vi ammazzo. Ho anche una pistola".

I nipoti allora chiamano la polizia che, dopo gli accertamenti del caso e una chiamata al nonno, che nel frattempo è ricoverato per problemi di salute, scoprono che in casa effettivamente c'è una pistola nascosta. L'arma occultata dietro un termosifone però non è regolarmente detenuta e ha anche la matricola abrasa. Si scopre così che era di proprietà del figlio defunto dei due ultraottantenni, già condannato per rapina. A questo punto scattano gli arresti per i due anziani ma anche accertamenti sui soldi: la magistratura infatti vuole vederci chiaro e scoprire la loro provenienza. Visto lo stato di salute precari dei nonnini, per loro è stata disposta subito la scarcerazione.