Una donna di 35 anni di origini nigeriane al quarto mese di gravidanza si è chiusa in casa a Genova e ha minacciato il suicidio perché il tribunale le ha tolto il primo figlio. Per ore è rimasta barricata per ore, a partire da questa notte, nell’appartamento che ha occupato insieme al marito in via Vittorini alle Lavatrici di Pra’. La lunga trattativa con i carabinieri si è conclusa positivamente solo intorno a mezzogiorno. Alla fine la donna si è fatta convincere a far entrare in casa i carabinieri ed è stata trasportata in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio.

Secondo le ricostruzioni del Secolo XIX, la trattativa con i soccorritori era cominciata nella notte, dopo l’allarme lanciato dai vicini. A metà mattinata la situazione era ancora in stallo, la 35enne minacciava di gettarsi nel vuoto e per questo motivo i pompieriavevano posizionato alcuni teli sotto alle finestre dell’edificio per ammortizzare l’eventuale caduta. Dopo ore di tentativi, intorno alle 11.30 i sanitari sono riusciti a farla desistere: è stata quindi soccorsa e portata via in ambulanza.

I soccorritori erano riusciti ad entrare nell’atrio dell’appartamento già nelle prime ore di questa mattina: nell’alloggio sono state trovate e seuqestrate alcune bombole di gas.