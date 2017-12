La tragedia è successa a Lavagna: un uomo di 54 anni, Vincenzo Anselmi, nato a Milano ma residente a Rapallo, è morto stamattina mentre lavorava su una chiatta della società di allevamento pesci Aqua di Lavagna. Ferito anche Paolo Cò, un giovane di 27 anni, cugino del proprietario dell'azienda. Il magistrato, il pm Marcello Maresca, che si trova sul luogo della tragedia e gli uomini della capitaneria di porto insieme al comandante Antonello Piras, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. A quanto pare non ci sarebbero testimoni diretti, perché a bordo della chiatta non c'erano altre persone.

Nella chiatta c'è una piccola gru usata per spostare le vasche dell'impianto di allevamento di pesci e le reti con il pescato. I due potrebbero essere stati colpiti da un cavo della gru in tensione che si è spezzato. Al lavoro in quel momento c'erano anche alcuni sub che a quanto sembra erano sott'acqua, e si sono accorti dell'incidente solo quando sono riemersi.

Il ragazzo di 27 anni ora è in pericolo di vita, ed è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Paolo Cò ha riportato gravi amputazioni e lesioni al torace. I due lavoratori si stavano occupando del riposizionamento di alcune vasche dopo il termine della mareggiata che nei giorni scorsi ha colpito la zona.