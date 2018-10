Tragico incidente stradale nella notte a Genova, sulla A26, tra Masone e Voltri in direzione Sud. Un’auto si è incendiata all’interno della galleria Pietro Grosso. Da una prima ricostruzione dell’incidente stradale pare che il conducente dell’automobile, una Suzuki Vitara, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per cause ancora da accertare e, dopo aver sbattuto più volte contro i muri della galleria, la vettura ha preso fuoco. Il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo e quindi coinvolto nel rogo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.30 di notte a poca distanza dal casello di Voltri: sul posto, dopo le segnalazioni di altri automobilisti di passaggio che hanno visto la vettura in fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita della persona rimasta incastrata nell’auto in fiamme. Gli uomini del distaccamento di Genova Est hanno solo potuto spegnere l'incendio per poi recuperare il corpo carbonizzato del conducente.

Autostrada chiusa per ore dopo l'incidente mortale – In seguito al grave incidente l’autostrada è rimasta chiusa per due ore per consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica, poi è stata riaperta una corsia. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Il nome della vittima non è stato ancora reso noto.