Dramma nel pomeriggio di oggi a Teglia, nell'entroterra genovese, dove un uomo di 46 anni è morto in un incendio divampato in un appartamento di via Monte Sei Busi. Il rogo si è sviluppato nell'abitazione dove il 46enne viveva con la figlia di soli otto anni. L’allarme è scattato intorno alle 17: stando alle prime informazioni rese note dai Vigili del Fuoco, in casa, al momento dell’arrivo dei soccorsi, c’era anche la bimba, che è stata subito portata in salvo e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Il cadavere apparterrebbe invece al padre: a chiamare il 112 sarebbe stata proprio la piccola, salvata da due poliziotti del commissariato di Cornigliano che hanno sfondato la porta per raggiungerla.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, l'incendio nell'appartamento appariva circoscritto e all'interno c'era soltanto il corpo del 46enne. La figlia, accompagnata al Gaslini, sarebbe vigile e cosciente, anche se come ovvio sotto choc. Resta ora da chiarire che cosa abbia scatenato l'incendio e cosa abbia ucciso l'uomo, se le fiamme, il fumo o altre cause. Le indagini sono affidate alla polizia, mentre i Vigili del Fuoco si stanno occupando dei rilievi.