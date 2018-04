in foto: Angela Reyes Coello e il marito Javier (Facebook).

Non si fermano le ricerche di Javier Napoleon Pareja Gamboa, marito di Angela Reyes Coello, la donna trovata morta ieri nella sua abitazione di Certosa, in provincia di Genova, con una coltellata al cuore. L'uomo, 52 anni e di origine sudamericana, risulta irreperibile da ieri, domenica 8 aprile, quando il corpo senza vita della moglie è stato rivenuto nell'appartamento di lei in via Fillak. Stando a quanto riferito da un'amica della coppia, i due avrebbero avuto un acceso litigio qualche ora prima che si consumasse la tragedia. L'uomo era tornato sabato scorso dopo aver trascorso sei mesi in Ecuador proprio con l'obiettivo di riavvicinarsi alla vittima, ma da circa 36 ore si sono perse le sue tracce. I suoi telefoni cellulari risultano spenti e nessuno pare lo abbia visto in giro.

I carabinieri del nucleo investigativo hanno diramato il suo identikit a tutte le forze di polizia sull'intero territorio nazionale con particolare attenzione a stazioni, porti e aeroporti. Tuttavia, l'ipotesi più plausibile è che l'uomo abbia trovato rifugio a casa di qualche conoscente in città o addirittura che abbia deciso di farla finita, dal momento che i documenti di Pareja sono stati trovati nel piccolo appartamento di via Fillak così come le sue valige, che non sono mai state disfatte. Formalmente, il 52enne non è ancora indagato per l'omicidio della moglie. Il fascicolo aperto dal sostituto procuratore Gabriella Marino è ancora contro ignoti, ma è questione di ore. Intanto la sorella della vittima ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un appello per trovare il marito di Jenny (questo il nome con cui era nota a tutti la vittima). "Questo assassino è ricercato – ha scritto in spagnolo -. A tutti quelli che lo vedono: per favore, chiamate la polizia in Spagna o in Italia. Per favore, condividete, non è uno scherzo. Ha appena assassinato mia sorella e si è dato alla fuga. Grazie per la collaborazione".

A trovare i corpo senza vita di Angela, il pomeriggio di domenica scorsa, è stata la sua coinquilina, Valeria Moran, la quale ha riferito che sabato Jenny Angela e il marito – arrivato da poco dall'Ecuador – si sarebbero messi a litigare e dunque lei, per non disturbare la coppia, sarebbe uscita. Una volta tornata, però, Valeria ha scoperto il cadavere dell'amica, e ha subito avvertito la madre della vittima, che ha allertato le forze dell'ordine. Da allora, del marito non vi è traccia in tutta la città.