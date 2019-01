Allarme bocconi avvelenati per cani a Genova. Dall'inizio dell'anno – come riportano i quotidiani locali e si legge sui gruppi Facebook della città – stanno arrivando continuamente segnalazioni che non possono che spaventare coloro che possiedono un animale. In diverse zone della città, da Sestri Ponente al Righi, sono stati trovati bocconi avvelenati, spugne imbevute di topicida, chiodi nel cibo. Bocconi che nella maggior parte dei casi risultano letali per i cani. Come si legge sui media locali tra le ultime segnalazioni ce n’è una che arriva da quartiere Righi dove sono stati trovati dei pezzi di wurstel con dei chiodi. Chi li ha trovati ha segnalato che questi pericolosi bocconi sono stati visti in zona Osservatorio. Ma il ritrovamento delle esche è appunto solo l’ultimo episodio, in ordine di tempi, contro gli animali da compagnia a Genova.

I volantini nel quartiere Foce – Nel quartiere Foce a Capodanno qualcuno ha lasciato in giro dei volantini minacciosi annunciando l’intenzione di disseminare veleni in strada: “Visto che evidentemente è inutile chiedervi di raccogliere gli escrementi dei vostri animali – quanto scritto nel volantino – visto che è inutile sperare che non li lasciate urinare nei nostri portoni o che vi dotiate di bottigliette d'acqua per pulire, visto che le buone maniere con voi incivili non sono servite a nulla e visto che i vigili non vi multano o non vi beccano proveremo soluzioni alternative. Nei prossimi giorni lasceremo esche per animali come polpette avvelenate e spugne fritte per vedere se con le maniere forti sarete più civili”. L’allarme è stato immediatamente condiviso sui social tra i tanti proprietari di cani spaventati. I veterinari intanto invitano a mettere la museruola ai propri animali durante le passeggiate e di controllare cosa annusa e assaggia il cane in strada.