La madre aveva deciso di portarlo con sé per un giro in strada, peccato però che durante il tragitto si è fermata in un locale e ha iniziato a bere fino a ubriacarsi del tutto lasciando il piccolo in balia degli eventi. È accaduto l’altra sera in piazza della Commenda, nel centro storico di Genova, dove il piccolo è stato ritrovato dagli agenti in compagnia della donna ubriaca. A chiamare in soccorso le forze dell'ordine è stato lo stesso bambino di 9 anni che, quando si è accorto che la madre non era in grado di reggersi in piedi e dunque di riaccompagnarlo a casa, ha preso il cellulare e ha chiesto aiuto componendo il numero unico 112.

“Scusate potete aiutarmi? Io non so come tornare a casa, mia mamma è ubriaca” ha riferito il piccolo agli agenti della centrale operativa increduli. Sul posto son subito accorse alcune pattuglie delle volanti che dopo avere constatato che la donna effettivamente non era in grado di badare al figlioletto, hanno allertato il 118 che ha inviato un'ambulanza. Mentre la mamma veniva trasferita in ospedale, gli agenti si sono messi alla ricerca di un altro parente del piccolo ma, non riuscendolo a trovare, infine è stato disposto il trasferimento del bimbo in una comunità per minori. Il caso è stato segnalato ai servizi sociali e alla procura dei minori e ora la donna rischia una denuncia per abbandono di minore.