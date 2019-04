Tragedia sfiorata nelle scorse ore in un’abitazione di Sestri Ponente, nella Città metropolitana di Genova. Una bambina di appena 16 mesi è stata improvvisamente aggredita dal cane di famiglia che le è saltato addosso azzannandola al volto e lasciandola con una profonda ferita in faccia. Fortunatamente al momento dell'accaduto era presente in casa anche la madre della piccola oltre alla sorella maggiore di sette anni che hanno assistito all'intera scena e sono subito intervenute per allontanare l'animale ed evitare conseguenze peggiori. La donna in particolare ha allargando le fauci dell'animale e tirato via la figlia riuscendo così a limitare i danni e ad evitare un possibile dramma.

La bambina è stata poi immediatamente soccorsa dagli operatori del 118, accorsi sul posto in ambulanza dopo essere stati allertati dallo stesso genitore, e condotta immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in codice di media gravità. Fortunatamente dai primi controlli clinici in ospedale, i dottori hanno escluso conseguenze gravi per la piccola che però è stata subito portata in sala operatoria per ricucire la ferita e poi ricoverata in reparto. "Dopo la visita la bambina è stata classificata in codice verde e subito portata in sala operatoria per la pulizia della ferita e la sutura. Nessun problema clinico, la bimba sarà dimissibile entro un paio di giorni" hanno spiegato dalla direzione dell'ospedale pediatrico del capoluogo ligure,

Il cane, un esemplare di labrador di cinque anni che non aveva mai dato problemi fino ad ora, nel frattempo è stato allontanato da casa e trasferito al canile di monte Contessa in attesa di capire meglio quanto sia accaduto. Secondo quanto raccontato dalla mamma della piccola agli agenti della polizia municipale di Genova che si stano occupando del caso, da alcune settimane l'animale si era dimostrato sempre più geloso nei confronti della piccola.