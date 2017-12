Era già stato fermato ad agosto a Genova per maltrattamenti nei confronti della ex. Oggi il nuovo arresto, se possibile con accuse anche più gravi: Nabil Benhamir, marocchino di 29 anni, "voleva immolare" per l'Isis, come si legge nell’ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip del tribunale ligure, Nadia Magrini, in merito alle carte dell’inchiesta della Digos di Genova e del Servizio Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos. Secondo l'accusa, Benhamir sarebbe un "esponente di rilievo" del Daesh ritornato in Europa "con l'obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all'utilizzo di esplosivi". Le indagini nei suoi confronti sono partite a giugno scorso, ma è ad agosto che il marocchino è stato individuato nel nostro Paese "quando – spiegano alla polizia – un equipaggio della volante soccorse a Genova una ragazza incinta, poi rivelatasi la compagna di Benamir, vittima della violenza cieca dello straniero, dopo poco arrestato dalla polizia”.

Decisiva l'analisi delle conversazioni su Whatsapp.

Per il provvedimento della magistratura ligure è risultata decisiva l’analisi della memoria dello smartphone e dei dati a lui riferibili sulle reti sociali. Nelle perquisizioni, oltre a istruzioni per azionare ordigni esplosivi con vecchi cellulari, uno dei quali in suo possesso, sono stati rinvenuti video di azioni suicide e “testamenti” di attentatori prima di immolarsi, oltre a tracce di comunicazioni effettuate tramite WhatsApp, che lasciano supporre l’esistenza di un “mandato” che l’indagato avrebbe dovuto assolvere in Italia.

Era in attesa di ordini per agire.

Dalla stessa ordinanza emerge inoltre che Nabil Benhamir era in attesa di ricevere istruzioni per “azioni operative da compiere”. “Nabil – emerge dalle carte – scrive alla `sorella Farah´: ‘Ha chiamato il chiamante… devo andare al lavoro… Parliamo un’altra volta. Inshallah, che Dio allunghi la mia età e il mio destino. Prega per me per la Shahada e che accetti il mio lavoro…’. L'interlocutrice risponde con toni preoccupati: ‘Specificami di cosa stai parlando… O Dio … ma di che lavoro si tratta?’”. Secondo il giudice, la locuzione "ha chiamato il Chiamante" riprende la Sura coranica Al Imran versetto 139. In ambito radical-fondamentalista l'uso di questi termini è rivolto a quelle persone che "stanno per incontrare Dio" e viene pronunciato all'indirizzo di jihadisti e martiri. "Tali conversazioni – scrive il giudice – si saldano in maniera inquietante con il "bando di arruolamento" tra le file dello Stato Islamico rinvenuto nella memoria cache del telefono".