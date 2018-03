Tensione a Genova per la chiusura della campagna elettorale di CasaPound. In città è presente Simone Di Stefano e c’è un massiccio schieramento di forze dell’ordine tra piazza Paolo Da Novi e via di Santa Zita per tenere lontana la manifestazione antifascista dal comizio di chiusura del candidato premier del movimento di estrema destra. L’inizio del comizio era previsto per le 20, ma già da poco dopo le 18 in piazza Paolo da Novi hanno iniziato a radunarsi i partecipanti al presidio organizzato da "Genova Antifascista". La tensione è alta: circa trecento antifascisti hanno bloccato il traffico in corso Buenos Aires e corso Torino, trascinando dei cassonetti della spazzatura in mezzo alla strada e incendiandoli.

Fumogeni e bottiglie contro la polizia, danneggiata la vetrina di una banca – Alcuni manifestanti hanno anche lanciato delle bottiglie di vetro e dei fumogeni contro le forze dell’ordine e reporter presenti. Con alcuni tubi di acciaio presi in un cantiere è stata inoltre danneggiata una vetrina di un istituto di credito in Corso Buenos Aires. Al momento non si registrano scontri con la polizia e la situazione è tranquilla. Una parte dei manifestanti si è infatti allontanata. Il quadrilatero intorno alla sede del comizio di Di Stefano – dove sono arrivati un centinaio di militanti di Casapound – resta comunque chiuso al traffico. Diversi negozianti hanno chiuso i loro esercizi già dal pomeriggio.