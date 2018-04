GENOVA – Ancora un femminicidio. Una donna di 46 anni di origini sudamericane, Angela Jenny Reyes Coello, badante, è stata trovata uccisa oggi nel suo appartamento in via Fillak a Genova. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio è avvenuto attorno all'ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di rintracciare il marito. Secondo quanto si appreso, un'amica avrebbero detto che li aveva sentiti litigare, poi aveva lasciato l’appartamento nel quale viveva con la vittima intorno alle 16 per farvi ritorno solo stamattina e trovare il corpo dell’amica.

Secondo le prime informazioni, a lanciare l'allarme è stata la mamma della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei. La vittima è stata trovata riversa sul divano con una ferita provocata da un'arma da taglio, pare una coltellata al petto, e altri segni di violenza. Il cadavere, al momento del ritrovamento, era coperto da un soprabito. A quanto risulta, l'uomo era arrivato a Genova dall'Ecuador da alcuni giorni. Era stata la stessa donna ad andarlo a prendere al suo arrivo.

Presso l’abitazione è arrivato in seguito anche il figlio ventunenne della donna, che ha avuto un malore, subito assistito dal personale medico sul posto.

A trovare il cadavere è stata la coinquilina della vittima, Valeria Moran. La donna che ha riferito che sabato Jenny Angela e il marito – arrivato da poco dall'Ecuador – si sarebbero messi a litigare e dunque lei, per non disturbare la coppia, sarebbe uscita. Una volta tornata, in mattinata, però, Valeria ha trovato il corpo senza vita dell'amica, e ha subito avvertito la madre di Jenny Angela, che ha chiamato i carabinieri ed è accorsa sul luogo.

La 46enne era andata a Milano a prendere il marito che era stato per otto mesi in Ecuador. Erano arrivati nel piccolo appartamento di Certosa intorno alle 13. La coinquilina avrebbero detto che li aveva sentiti litigare, poi aveva lasciato l’appartamento intorno alle 16 per farvi ritorno solo stamattina e trovare il corpo dell’amica. La donna viene ascoltata al momento dai carabinieri, che stanno nello stesso tempo sentendo i parenti del marito di Angela che è ancora irreperibile.

In lacrime il fratello e la cognata e la numerosa comunità ecuadoriana che è rimasta per ore sotto l’abitazione finché il corpo della 46enne non è stato trasportato all’obitorio per l’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore dal medico legale Francesco Ventura.

La donna aveva denunciato il marito nel 2004 per maltrattamenti. I due avevano poi vissuto ancora insieme tra alti e bassi. Otto mesi fa, il marito era tornato in Ecuador perché i rapporti erano diventati di nuovo tesi. L'uomo, 52 anni, era tornato ieri dal Sudamerica. Era arrivato intorno alle 13 a Milano e la vittima era andato a prenderlo all'aeroporto del capoluogo lombardo per portarlo a Genova. Secondo una prima ricostruzione, arrivati in casa i due avrebbero iniziato a litigare davanti alla coinquilina della Coello che nel pomeriggio (e non di notte come appreso in un primo momento) avrebbe lasciato la casa proprio per la lite tra marito e moglie. L'uomo non avrebbe nemmeno disfatto le valigie che sono state trovate nell'appartamento.

In queste ore i carabinieri stanno interrogando il fratello del marito della vittima, che vive a Genova, e la coinquilina per ricostruire con esattezza gli ultimi momenti di vita della Coello.