Per mesi ha abusato delle figlie adolescenti e al termine di una lunga indagine condotta dai carabinieri è stato arrestato. La vicenda è avvenuta in Liguria e l'uomo accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti è un padre 46enne residente a Savona. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni diffuse dagli inquirenti, l'uomo per svariati mesi avrebbe palpeggiato e abusato ripetutamente delle figlie adoloscenti, toccando loro le parti intime. La storia è emersa nel novembre dello scorso anno, quando le due ragazzine si sono confidate con una loro insegnante e hanno raccontato tutto quello che stavano vivendo. L'insegnante ha dunque provveduto ad allertare le forze dell'ordine, che hanno avviato una serie di indagini.

Le due ragazzine sono state ascoltate dagli inquirenti in sede di audizione protetta e hanno confermato i racconti fatti all'insegnante, in seguito sono stati condotti altri accertamenti che hanno portato i titolari dell'inchiesta a costituire un quadro probatorio inquietante, con tanto di maltrattamenti alle due giovani perpetrati anche dalla madre. Secondo quanto si apprende, inoltre, venuta a conoscenza dell'indagine contro il marito, la donna avrebbe chiesto alle figlie di ritrattare la denuncia, minacciandole. Ora l'uomo è stato arrestato e momentaneamente è detenuto presso il carcere di Genova Pontedecimo, mentre le due sorelle sono state affidate a una comunità per minori.