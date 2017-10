L'iniziativa, patrocinata dal MiBACT, punta alla formazione di 100 giovani manager nel settore dei beni culturali. È al via il secondo bando del progetto Generazione Cultura a cui possono partecipare giovani con età inferiore ai 28 anni, laureati, che vogliano intraprendere un percorso formativo e di stage finalizzati alla creazione di manager nel settore dei beni culturali. Il percorso formativo, finanziato da Gioco del Lotto in partenariato con Luiss Business School, lo stesso MiBACT e Ales, oltre a trenta istituzioni culturali di alto livello sparse sul territorio italiano che hanno aderito al progetto.

Il bando scadrà il 1 novembre, termine oltre il quale non potranno più essere presentate le domande di ammissione. Dopo una prima selezione sulla carta un gruppo più ristretto di oltre 300 ragazzi verranno convocati per test e colloqui presso Luiss a Roma. Tra i cento nuovi manager, in cinquanta avranno l’opportunità di accedere al programma che prevede anche una borsa di studio di tremila euro per i sei mesi di stage come forma di rimborso per le spese che i partecipanti dovranno sostenere durante il periodo di apprendistato.

I giovani manager della cultura in numeri.

Cento giovani neolaureati di talento per 200 ore in 6 settimane di alta formazione presso la Luiss Business School. Successivamente a cinquanta di loro sarà data la possibilità di effettuare sei mesi di stage retribuito presso oltre 30 istituzioni culturali italiane. Fino a dieci idee di impresa, proposte dai giovani talenti, per l'accesso alla fase di incubazione.

L'obiettivo del progetto Generazione Cultura è quello di formare i giovani neoulaureati alle dinamiche gestionali e organizzative del sistema artistico e culturale, costruendo un’esperienza che consenta ai partecipanti di conoscere a fondo il sistema dell’arte e della cultura, sviluppare le capacità progettuali e imprenditoriali per avviare nuove idee di business.