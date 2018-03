Una tragedia inaudita. Un evento drammatico che ha sconvolto tutto il Regno Unito. Due neonati venuti al mondo in una parto trigemellare sono morti nel cuore della notte a causa dei sintomi di una rara infezione. I fatti sono avvenuti a Wildmill, nella comunità gallese di Bridgend, il 23 settembre 2017. Dopo mesi di indagine, gli inquirenti hanno stabilito che la morte dei piccoli Charlie e Noah Owen è da considerare un "tragico incidente”. I piccoli avevano appena cinque mesi quando sono stati rinvenuti senza vita dalla loro mamma, Sarah, 29 anni, accanto a loro fratellino Ethan. La donna ha chiamato subito i servizi di emergenza quando si è accorta che i suoi bambini non si svegliavano. Purtroppo era già troppo tardi.

Dopo aver escluso l’eventualità di un decesso dovuto all’avvelenamento da monossido di carbonio o alla cosiddetta ‘Sindrome della morte improvvisa del lattante’, un patologo ha decretato che i due bambini sono morti per cause naturali. L’ autopsia eseguita sul corpicino di Charlie ha stabilito che il decesso è stato causato da broncopolmonite. Mentre l’esame effettuato sulla salma di Noah ha rivelato che è morto per un‘infezione del tratto respiratorio. I piccoli erano fortemente debilitati perché nati prematuri, ha chiarito il patologo. Per questo motivo, il caso giudiziario sulla duplice tragedia è stato chiuso definitivamente.

"Ogni giorno è stato molto, molto difficile per Sarah e la nostra famiglia. Ma abbiamo ancora Ethan che è assolutamente adorabile” ha detto Sally Boyd, la madrina del bimbo. "Siamo tutti devastati dalla perdita dei nostri due bellissimi bambini. Avevano davvero illuminato il nostro mondo. Noah e Charlie erano la mia vita, il cuore e l'anima” ha detto invece mamma Sarah. “Erano dei bambini così felici, avevano un sorriso per tutti. Darei qualsiasi cosa per tenerli in braccio ancora una volta, per vederli sorridere, ascoltarli ridere o persino sentirli piangere. Sono completamente distrutta e il mio cuore è spezzato senza di loro” ha aggiunto la donna.