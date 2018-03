Uno ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, l’altro gli occhi e i capelli neri. Ma soprattutto uno ha le pelle scura, l’altra chiara. Nulla di strano se non fosse che sono gemelli. Amy Keller, 36 anni, di Spring, nello Stato USA del Texas, ha passato la sua carnagione ei suoi capelli “dorati” a suo figlio Holden, mentre l'altro bimbo, Hayden, ha ereditato i capelli più scuri e il tono della pelle olivastra del padre afroamericano. Quest’ultimo ha però deciso di lasciarla non molto tempo dopo aver scoperto che sarebbe diventato padre. Ed ora Amy sta crescendo i suoi gemelli da sola. Non senza qualche difficoltà, come lei stessa ammette. In molti infatti non credono che Holden e Hayden abbiano lo stesso padre: “Spesso mi accorgo di persone che li guardano fissi, quasi come se mi volessero chiedere il perché. Altri ne sono sbalorditi. Alcune persone mi fanno domande davvero maleducate come: ‘Sei sicura che abbiano lo stesso padre?’. Sono stata vittima di abusi in alcuni gruppi di mamma su Facebook” spiega Amy. "Una volta ho postato una foto dei bimbi con la didascalia: ‘I loro tratti stanno iniziando a sembrare identici’ e la gente ha subito iniziato a commentare: ‘ Non sono identici’, ‘Come puoi dire che sono identici?’, ‘Sono davvero gemelli?’. Mi fa male e mi tocca” spiega. La 36enne ha ammesso di essere preoccupata su come i figli verranno trattati col passare degli anni, quando inizieranno a capire. "Non è un grosso problema ora perché sono così piccoli, ma mi preoccupo quando cresceranno e cominceranno a riconoscere le loro differenze."

Amy ha ammesso di essere rimasta scioccata quando i ragazzi sono nati con due tonalità della pelle molto diverse. “All’inizio ne ero quasi divertita, anche perché erano molto piccoli e non sembravano così diversi. Ma poi col passare dei giorni, le differenze sono emerse sempre di più”. Amy, che è anche madre di Layla Stewart, 15 anni, ha spiegato che anche la personalità dei suoi due gemellini è diversa. “Hayden è quello senza paura. È un po' un temerario. È il primo a saltare giù dal divano ed è così estroverso. Holden è il cocco di mamma, è un po' timido e molto cauto” racconta la mamma. E poi spiega: "La mia famiglia è caucasica, quindi so che verrà un momento in cui dovrò parlare con Hayden. Quando verrà il momento, gli spiegherò che lui e Holden sono fratelli e questo non potrà mai cambiarlo nessuno”.