La gelosia purtroppo spesso si rivela la peggiore nemica di un rapporto di coppia a volte con conseguenze anche drammatiche. Lo sa bene Anthony Milburn, un ragazzo britannico del Northumberland, nel del nord-est dell'Inghilterra, aggredito, accoltellato e ferito in maniera seria dalla fidanzata del suo migliore amico che non gradiva affatto il loro rapporto, giudicato troppo intimo. La 20enne Jodie Goodwin infatti per poco no lo ha ucciso quando si è lanciata contro di lui colpendolo alla gola con un coltello.

Alla base dell'aggressione una festa privata a cui i due avevano deciso di partecipare senza la donna. Tutto sarebbe avvenuto dopo una cena, neanche a dirlo, a tre, con la coppia e l'amico dell'uomo. Al ritorno a casa dopo una serata tranquilla, però, i due hanno comunicato alla donna che loro avrebbero proseguito la serata alla festa in casa di una altro amico senza di lei. Questo è bastato per far scattare la furia della 20enne contro il 27enne Anthony Milburn . La donna ha preso un coltello e ha colpito alla gola quello che ormai ritiene un rivale, provocandogli una ferita profonda 4 cm intorno al collo, che ha richiesto 16 punti di sutura.

"Io e Andrew stavamo scherzando quando sono venuto a sapere che un amico stava organizzando una festa in casa, e ho detto andiamoci. A quel punto lei ha fatto uno sguardo atroce e ha sibilato non andrai mai con lui, poi è andata in cucina e ha preso un coltello e infine mi ha aggredito" , ha raccontato il 27enne, aggiungendo: "Avrebbe potuto uccidermi, tutto perché era gelosa".