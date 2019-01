La neve caduta copiosa sull'entroterra siciliano nelle ultime ore ha fatto una vittima. Si tratta di una donna di 90 anni di Butera, in provincia di Caltanissetta che, in preda ad un malore, è stata colta da arresto cardiaco mentre l'ambulanza sulla quale si trovava, e che avrebbe dovuto trasportarla all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, è rimasta bloccata per strada proprio a causa del ghiaccio e della neve. L'autista del mezzo è stato costretto a fermarsi per montare le catene nelle ruote. Operazione, questa, che ha richiesto più tempo del previsto e che è risultata infine fatale per la pensionata, che ha avuto un infarto ed è deceduta nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarla.

Inutile anche l'intervento di una seconda ambulanza fatta accorrere da Gela nel tentativo di accelerare i tempi per soccorrere la 90enne. Della vicenda è stata informata la Procura della città siciliana che ha già aperto un'inchiesta. Intanto, in tutta la regione continua l'emergenza neve, che sta causando numerosi disagi non solo al trasporto su strada, con la chiusura di numerosi tratti stradali, soprattutto ai mezzi pesanti, ma anche alla circolazione ferroviaria, con la sospensione di alcune linee, come la Gela-Canicattì-Caltanissetta. La neve è scesa a quote molto basse anche sulle aree costiere, come a Palermo, dove è caduta mista a pioggia, mentre imbiancate sono le spiaggia di Cefalù e Termini Imerese. Le condizioni meteo rimarranno ancora instabili, anche se una piccola tregua dovrebbe registrarsi nel giorno dell'Epifania, con un aumento seppur minimo delle temperature.