Dramma sfiorato nel primo pomeriggio di domenica in Sicilia, dove tre persone hanno rischiato di annegare per le proibitive condizioni meteo nella zona di Gela. Il peggio è stato evitato da un giovane bagnino, Simone Iudica, che sorvegliava l’area dell’ex lido Eden, nel cuore del litorale gelese. Il bagnino, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, si è gettato in mare non appena si è accorto che una bambina di circa undici anni stava annaspando tra le onde insieme a due uomini, il padre quarantacinquenne e il nonno ultrasessantenne. Il bagnino ha notato che i tre, a causa delle grosse onde, non riuscivano a tornare a riva e così è intervenuto salvando prima la bambina, poi il nonno che si era aggrappato sulla boa e per ultimo il padre della bimba, che era stato risucchiato sott'acqua. Probabilmente è grazie a lui se in mare non si è consumata una tragedia.

La mamma del bagnino su Facebook: “Sei il mio eroe” – “Sei il mio eroe figlio mio, sei un ragazzo speciale, sei il mio orgoglio. Mi raccomando sii prudente la vita è un dono prezioso”, ha scritto su Facebook la mamma del giovane bagnino, condividendo un articolo che riportava la notizia del coraggioso intervento in mare di suo figlio. “Tanto spavento – ha scritto ancora la donna rispondendo ai tanti commenti sul suo profilo – ma Simone ha avuto sangue freddo, non si è fatto prendere dal panico”.