Drammatica aggressione nelle scorse ore per le strade di Gela, nel libero consorzio comunale di Caltanissetta, in Sicilia. Un uomo ha sfregiato il volto della sua ex fidanzata in un raid che doveva rappresentare una punizione nei confronti della donna dopo che lei lo aveva lasciato e aveva confermato di non volerne sapere più nulla di lui. Il terribile episodio nella notte tra venerdì e sabato sotto la casa della vittima, una ragazza di 27 anni. Secondo il racconto della donna, poi soccorsa e trasportata al pronto soccorso dai familiari, l'uomo la stava attendendo sotto la sua abitazione, che condivide con i familiari, già con l'intenzione di farle del male.

L'aggressore avrebbe atteso a lungo il rientro dell'ex che aveva trascorso una serata con amici. Poi l'ha avvicinata tentando l'ennesimo approccio riappacificatore per tentare di convincerla a riallacciare la relazione ma al rifiuto della ventisettenne si sarebbe infuriato e l'avrebbe colpita. L'uomo ha tirato fuori un'arma da taglio, probabilmente un coltello che si era portato dietro e aveva in tasca, e ha sferrato un fendente al volto della giovane prima di darsi alla fuga.

Soccorsa poco dopo dai familiari, accorsi in strada dopo le sue urla di dolore, la 27enne è stata subito portata in ospedale dove i medici l'hanno medicata con diversi punti di sutura alla guancia. Per lei è scattato un ricovero in corsia con una prognosi di 15 giorni. La ragazza ha denunciato subito l'accaduto ai sanitari e poi alla polizia intervenuta sul posto. "Ha detto che voleva darmi una lezione" ha spiegato la giovane agli inquirenti, confermando che l'ex non si era rassegnato alla fine della loro relazione. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Gela che ora stanno dando la caccia all'uomo che si è reso irreperibile dopo l'aggressione.