Costringono i loro figli a bere candeggina, convinti che questa sostanza, altamente tossica, possa guarirli dall'autismo. Succede in Gran Bretagna, dove si sta diffondendo questa pratica e, stando a quanto riportato dalla polizia locale, citata all'interno di un'inchiesta del Daily Mirror, sono già almeno sei i casi registrati nel Paese. Si tratta della cosiddetta "Miracle Mineral Solution", spacciata come cura da Danny Glass, un sedicente santone inglese, a cui alcuni genitori si sono rivolti nella speranza di vedere i propri bambini, di circa 2 anni, condurre una vita diversa. Secondo Glass, che ha anche fondato una vera e propria "chiesa", ingerire o usare per clistere questo prodotto eliminerebbe dal corpo i parassiti che causano l'autismo. La pratica, che si è diffusa inizialmente negli Stati Uniti a partire dal 2010, sembra avere attecchito anche in Gran Bretagna.

Come si legge nell'indagine condotta dal quotidiano inglese, è nato negli ultimi mesi anche un gruppo segreto su Facebook all'interno del quale i genitori si scambiano consigli su come usare questa sostanza, che è disponibile ed acquistabile online a soli 30 euro. La soluzione è in realtà è un mix di clorito di sodio e acido citrico, che insieme formano diossido di cloro, usato di solito come sbiancante industriale e che può provocare diarrea, vomito e disidratazione. Segni, questi, da interpretare, secondo Glass, come avvio della guarigione. "Una donna suggerisce che i bambini debbano ricevere 16 dosi ogni giorno per un periodo che va da tre a sei mesi", si legge sui social network. Addirittura, riporta il Daily Mirror, in un messaggio privato una madre ha descritto come la disperazione l'abbia portata a usare il diossido di cloro, spiegando come suo figlio di due anni piangeva molto durante il primo clistere, "ma dopo è molto migliorato".

Immediata la risposta dei medici britannici, che hanno consigliato di non seguire le parole di questo tipo di ciarlatani che possano uccidere i bambini. "L'autismo – ha sottolineato il dottor Jeff Foster sul Daily Mirror – è una patologia neuro-evolutiva, che non deriva da alcun parassita e che quindi non può essere curata con queste sostanze, che per altro sono altamente tossiche". Almeno un bambino su cento soffre di questa malattia solo nel Regno Unito, e al momento non esiste alcun rimedio. "Se continueranno così qualcuno morirà. È solo una questione di tempo". Tra i rischi maggiori legati all'utilizzo di questo prodotto, ci sono danni permanenti all'intestino e insufficienza respiratoria. Senza contare il fatto che somministrare cloro in modo incontrollato a un bambino piccolo può persino ucciderlo per causticità, ipercloremia o disordini idroelettrolitici.