Bufera nel partito laburista in Gran Bretagna per la decisione di includere tra le quote rosa anche alcune candidate transgender, per le prossime elezioni politiche. Il malcontento nasce dal fatto che le trans in questione non sarebbero ancora diventate legalmente donne. E per questo ben 300 donne tra le iscritte del partito guidato da Jeremy Corbyn, hanno deciso di lasciare il Labour.

Come ha riportato La Stampa, le dimissionarie hanno redatto un documento, una lettera pubblicata dal Times, in cui spiegano le loro motivazioni: "Siamo costernate per il fatto che il Partito laburista sostenga che il sesso sia una caratteristica in cui ci si può auto identificare per poter accedere a liste di sole donne", e ora "ci troviamo di fronte a una situazione in cui ogni uomo può semplicemente affermare di essere una donna ed essere inserito" tra le quote rosa. Nella lettera accusano il Labour di essere "disonesto", e ritengono il sostegno alla auto-identificazione un eccesso di "autorità e supremazia maschile".

Naturalmente la protesta ha generato lo sconcerto della prima funzionaria transgender del Labour, la 19enne Lily Madigan: "Oggi circa 300 donne transmisogene hanno lasciato il partito. È una bella giornata», ha scritto la giovane su Twitter.

La pratica di selezionare i politici da candidare in determinate circoscrizioni destinando alcuni posti in lista solo alle quote rosa, è una prassi inaugurata nel 1997 dai laburisti, e poi ripresa anche dai liberali, per combattere la predominanza di uomini in Parlamento e nei Consigli locali del Regno Unito. Alle elezioni locali, che si terranno oggi, i laburisti hanno candidato in tutto 120 esponenti del mondo Lgbt. Anwen Muston è la prima consigliera transgender eletta nelle fila del partito a Wolverhampton nel 2016.

Ma secondo le donne dimissionarie "Il sesso non è una caratteristica che si può auto-definire ed è scorretto che il Labour pretenda che lo sia". E d'altra parte, denunciano le ex laburiste "al contrario, raramente si crede a una donne quando denuncia una violenza sessuale che subisce o le molestie per strade così come la violenza domestica in casa".