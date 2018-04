E' di tre morti, tutti palestinesi, il bilancio di una nuova giornata di protesta organizzata lungo la barriera che separa Gaza da Israele. Come era avvenuto nelle scorse settimane la manifestazione, indetta per protestare contro l'apartheid israeliano nei confronti dei palestinesi, culminata con una durissima repressione in cui sono stati esplosi proiettili veri ad altezza d'uomo da parte delle forze di sicurezza dello stato ebraico. Lo riferisce l'agenzia Maan che, citando il portavoce del ministero della sanità della Striscia Ashraf al-Qidra, aggiunge che i feriti hanno raggiunto il numero di almeno 350. Tra le molte persone ferite oggi sembra che ci sia anche un reporter, come mostrato da alcune fotografie fatte circolare su Twitter anche da giornalisti israeliani. Nelle proteste di tre settimane fa era stato ucciso un altro cronista palestinese, Yaser Murtaja.

I manifestanti palestinesi hanno iniziato a radunarsi da stamattina nei punti di raccolta lungo la barriera difensiva tra Gaza e i territori israeliani per dare inizio alla quinta Marcia del Ritorno, sostenuta anche da Hamas. Iniziative simili andranno avanti, ogni venerdì, fino al 15 maggio, giorno in cui i palestinesi ricordano la Nakba, quella che loro cosiderano la Catastrofe della nascita dello stato di Israele. Il 15 maggio del 1948, dunque settant'anni fa, migliaia di palestinesi furono costretti all'esodo, lasciando le loro case per cedere le terre agli israeliani.

Secondo i dati dell'Organizzazione per i diritti umani dell'Onu (Ocha) – che ha ripetutamente in questi anni definito eccessivo l'uso della forza da parte di Israele – nelle quattro manifestazioni precedenti a cui sono seguiti violenti scontri con l'esercito israeliano, sono stati uccisi 42 manifestanti, tutti palestinesi, e 5.511 sono rimasti feriti.