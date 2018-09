Un gatto di sei chili è caduto dall’ottavo piano in testa ad un passante per le strade di Torino. L’uomo è finito in ospedale con un trauma al collo e una prognosi di 30 giorni, mentre l’animale è morto. Ora la padrona del felino è stata chiamata in giudizio dalla vittima che le chiede un risarcimento.

I fatti sono avvenuti poco più di un anno fa, il 27 luglio 2017, ma solo la prossima settimana la proprietaria del gatto, citata in giudizio di fronte al giudice di pace: deve rispondere di lesioni personali. La parte offesa è I.G., 56 anni residente nel Chierese, che quel giorno aveva deciso di venire nel capoluogo per fare un giro al mercato di Santa Rita e tra i negozi del quartiere. Giunto in via Tripoli però è accaduto il fattaccio: un gatto gli è precipitato addosso.

Un infortunio non da poco, tanto che I.G. si è subito recato subito al pronto soccorso da cui era uscito con problemi alla cervicale, visto anche il peso dell’animale. Diversamente per quest’ultimo, come detto, non c'era stato nulla da fare: è morto sul colpo, cadendo. La sua padrona, una signora straniera che viveva da solo con il gatto, è stata già multata dalla polizia municipale per omesso controllo dell'animale. Ora però rischia anche qualcosa in più: la tesi dell'accusa è che la donna non abbia preso le misure adeguate per evitarne la fuga.