Salvataggio provvidenziale nel weekend da parte degli uomini della polizia stradale di Parma lungo l'autostrada A15. Gli uomini della sottosezione di Berceto della Stradale, infatti, hanno tratto in salvo e messo al sicuro un gruppetto di cinque gattini che, al buio, si aggiravano lungo la carreggiata rischiando di essere investivi o provocare gravi incidenti. L'episodio nella serata di venerdì, intorno alle 20 nel territorio del comune di Medesano, quando al 113 sono arrivate diverse chiamate da parte di automobilisti di passaggio, preoccupati proprio per la presenza dei gattini che in alcuni momenti hanno invaso le corsie di marcia. Sul posto sono subito accorsi gli agenti di una volante impegnati già nel pattugliamento dell’A15 che in poco tempo sono riusciti a mettere al sicuro quattro dei gattini.

Un agente, utilizzando i resti di un panino che aveva con sé, è riuscito facilmente ad attirare i cuccioli affamati tranne uno. Per salvare il quinto invece è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco allertati dagli stessi agenti perché il felino rimasto, per paura, si era nascosto all'interno di una tubatura di scolo angusta presente in autostrada. Una volta messi al sicuro, i cinque gattini sono stati affidati all’E.n.p.a., l'Ente Nazionale Protezione Animali, per le prime cure del caso e un riparo sicuro in attesa di trovargli un casa e una famiglia.

"La polizia di Berceto mi ha telefonato alle 21,30 e mi sono subito attivata. Ho abbandonato la cena in famiglia e mi sono lanciata in una serie di telefonate per trovare un rifugio ai gattini" ha raccontato la presidente della locale sezione Enpa, Lella Gialdi, rivelando: "Questi non erano randagi, ma abituati agli umani. È chiaro dunque che sono stati abbandonati. Purtroppo si tratta di una piaga che colpisce i felini specialmente in questo periodo di cucciolate. Perciò chi ha visto qualcosa si faccia avanti con la polizia. Oltre ad essere un atto spregevole abbandonare in autostrada dei cuccioli è reato". La stessa polizia ha colto l'occasione per ammonire formalmente tutti coloro che abbiano intenzione di emulare comportamenti simili, ricordando che azioni di questo tipo costituiscono reato e la Polizia di Stato contrasta con ogni mezzo questo fenomeno.