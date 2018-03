Casarano, ventimila anime a quaranta minuti da Lecce, è in ansia per la giovanissima Maria Rita. La ragazzina sedicenne è scomparsa da due giorni. L'ultima volta è stata vista a Gallipoli, a circa venti minuti di distanza dalla cittadina dove vive. Le sue tracce si sono perse il 28 marzo e da allora non si hanno più notizie. Allarmati, i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa e contattato la redazione del programma ‘Chi l'ha visto?', dedicato agli scomparsi, sul cui sito web è online una scheda relativa al caso della ragazzina pugliese.

Maria Rita ha occhi e capelli castano scuro, ha una corporatura normale ed è alta un metro e 70 centimetri. Non ha segni particolari ma è facilmente riconoscibile anche grazie a un piercing che porta sul mento. Non sono chiari, al momento, i motivi che l'avrebbero spinta ad allontanarsi dal contesto familiare. Chiunque l'avesse vista o fosse in possesso di informazioni utili a rintracciarla può contattare le autorità locali.

Maria Rita

Età: 16 anni;

Luogo della scomparsa: Gallipoli;

Aspetto: occhi e capelli scuri;

Segni particolari: un piercing sul mento;