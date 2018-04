Paura nella mattinata di oggi, domenica 29 aprile, in Galles. Un auto si è infatti gettata a tutta velocità alle prime luci dell'alba su una folla di giovani, riuniti all'esterno di un locale di Newport, ferendo in totale quattro persone, di cui due, entrambe di sesso femminile, sono in condizioni disperate. Alla guida della vettura, un 18enne che è stato fermato subito dopo una breve fuga e che, a quanto pare, era ubriaco. Le forze dell'ordine hanno già escluso che si sia trattato di un attentato terroristico, parlando invece del gesto di un folle.

Le immagini diffuse dai media inglesi mostrano scene di panico e terrore, con i presenti che avevano già pensato al peggio. "È un incidente scioccante ma voglio rassicurare i cittadini che non si tratta di un attentato terroristico e non ha nulla a che vedere con la maratona di Newport" prevista oggi, ha riferito la polizia in una nota. Gli agenti continuano comunque con le indagini per fare chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto a poche ore dalla Maratona cittadina, che ha attirato in città circa diecimila persone.