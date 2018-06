Doveva trasportare i due nipotini di 7 e 8 anni col suo furgone che però era carico di materiali e altri svariati oggetti così, invece di liberarlo per fare spazio ai bimbi, ha avuto la pericolosa idea di fare entrare i piccoli nelle anguste gabbie dei cani che teneva nel portabagagli, facendoli rimanere in quella scomodissima a innaturale posizione per tutto il viaggio durato circa mezz'ora. Per questo motivo una nonna statunitense di 62 anni, Leimome Cheeks, è stata fermata e arrestata dagli agenti della polizia di Memphis, nello stato del Tennessee, e ora deve rispondere dell'accusa di maltrattamenti di minori e messa in pericolo dei piccoli a lei affidati.

Ad incastrare la donna il video girato da un vicino di casa della signora che, davanti alla scena, mentre passava in auto, ha deciso di filmare tutto e poi si è rivolto alla polizia. Nel breve filmato diffuso dal dipartimento di polizia di Memphis, si vede una piccola che esce dalla gabbia posizionata nel furgone e subito dopo la nonna che tranquillamente chiuse il portellone posteriore della vettura come se fosse stata la cosa più normale del mondo. Secondo i media locali, la donna avrebbe ammesso davanti agli agenti di aver portato i piccoli nelle gabbie sabato scorso giustificandosi col fatto che in auto non c'era più posto. Un comportamento che secondo gli inquirenti ha messo in serio pericolo la vita dei bimbi visto che non c'erano prese d'aria nella parte posteriore del veicolo. Gli stessi nipotini, interrogati, hanno confermato di aver sudato molto rintanati durante il tragitto nelle gabbie poste nel bagagliaio della vettura visto che all'esterno c'erano oltre 35 gradi.