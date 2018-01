Dei professionisti che con notevole probabilità hanno agito su commissione. È questo l’identikit dei responsabili del furto di alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”, ospitata a Palazzo Ducale a Venezia, fatta dal questore di Venezia, Vito Gagliardi. Le telecamere hanno immortalato due persone in azione che probabilmente hanno agito con l’aiuto di alcuni complici. Gli uomini della squadra mobile di Venezia e dello Sco, giunti da Roma, sono concentrati dunque sull'analisi dei video della sicurezza registrati all'interno della sala dello Scrutinio e sui pochi indizi lasciati dai rapinatori. Si tratta di due uomini, uno sulla quarantina, con un berrettino di lana, l'altro sulla sessantina, con un basco e forse occhiali. I due rapinatori sono scappati nel via-vai dei turisti con in tasca una coppia di orecchini e una spilla in diamanti, oro e platino.

L'allarme scattato in ritardo – Il Questore di Venezia ha fatto riferimento a gente abile, perché dopo aver aperto la teca senza rompere il vetro con strumenti elettronici hanno fatto scattare l'allarme un minuto in ritardo. Il furto è avvenuto intorno alle 10 del mattino: nelle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza si vede un rapinatore aprire la teca blindata senza far suonare l’allarme, prendere i gioielli e dileguarsi assieme al complice che lo copriva. “Abbiamo tutti gli elementi per lavorare” ha detto il Questore. “Abbiamo di fronte certamente persone molto abili, perché hanno lasciato pochissime tracce – così il dirigente dello Sco, Alfredo Fabbroncini – Starà a noi sfruttare queste poche tracce, ma non sarà facile”. Secondo chi indaga il furto di gioielli a Venezia era stato pianificato nel dettaglio e a lungo, probabilmente da mesi.

I gioielli valgono tra i due e i tre milioni di euro – I gioielli indiani della collezione dello sceicco Al Thani sottratti dalla mostra di Palazzo Ducale hanno un valore doganale dichiarato di 30000 euro ma il valore reale, che potrà essere confermato solo dalla proprietà, “potrebbe essere di qualche milione di euro”, hanno spiegato fonti della Questura lagunare. Per gli investigatori, i gioielli sono molto difficili da smerciare al mercato nero perché troppo conosciuti. I gioielli sono stati rubati da un espositore che conteneva anche una collana che, però, i banditi non hanno toccato.