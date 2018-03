PESCARA – "Buongiorno al mondo intero. Grazie per l'affetto, la comprensione, la stima, il rispetto, la collaborazione che avete dato a questa mia meravigliosa famiglia. Oggi ci saranno i funerali di Ale. Oggi desidero, voglio e vi chiedo soltanto affetto, comprensione, stima e collaborazione. Grazie". Lo scrive su Facebook, in tre lingue – italiano, spagnolo e inglese – la mamma di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato movrto giovedi' 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. Nel pomeriggio infatti, alle 15.30, nella chiesa di San Camillo De Lellis, in località Villa Raspa di Spoltore, verrà celebrata una messa in memoria del 29enne. Non dovrebbero essere veri e propri funerali, in quanto, secondo le ultime informazioni, non ci sarà il feretro.

A salutare Alessandro Neri, ucciso con due colpi di pistola ormai più di una settimana fa, sono arrivati dall'America Latina e dagli Stati Uniti parenti e amici. Attorno alla famiglia è pronta a stringersi tutta la comunità italo-venezuelana. In accordo con la società civile pescarese e nel rispetto dei tempi della famiglia, la comunità organizzerà nei prossimi giorni anche una fiaccolata per non dimenticare Alessandro e quello che è successo. Ieri pomeriggio, sono arrivate le ultime autorizzazioni che mancavano. Non è comunque certo se alla celebrazione religiosa sarà presente il feretro o meno. Sino a ieri sera c'era molta incertezza. Un altro giallo di questa vicenda. Sin dall'inizio comunque la madre Laura aveva fatto intendere che, feretro o non feretro, ugualmente sarebbe stata officiata una messa in onore di Alessandro con tanto di canti e musiche spagnole.

Sarà un bagno di folla e commozione perché erano in tanti a conoscere in vita Ale detto ‘Nerino’, per via del cognome e dell’aspetto fisico, tifosissimo del Pescara Calcio, sempre sorridente con tutti. Ci saranno i familiari, il papà Paolo, la mamma Laura, il fratello e le sorelle insieme ai moltissimi parenti giunti a Spoltore dal Venezuela e dagli Stati Uniti. Verrà esposta anche la bandiera del paese latinoamericano e striscioni inneggianti la ricerca della verità, che ancora non è arrivata, come anche la giustizia.

Gli investigatori, nel frattempo, continuano a indagare sulla pista economica. La procura di Pescara sta cercando di ricostruire la storia patrimoniale della famiglia, spulciando conti ed eredità. Storia che si intreccia inevitabilmente a quella del nonno materno della vittima, tale Gaetano Lamaletto, da vent’anni titolare dell’azienda vitivinicola "Il Feuduccio". L'uomo, 79 anni, ha un passato da importante imprenditore della ceramica in Venezuela, dove ha trascorso buona parte della vita.

Quando è tornato in Italia negli anni Novanta, ha coinvolto nella società di famiglia anche gli altri parenti, tra cui Laura, la madre di Alessandro. Tuttavia, dopo poco tempo c'è stata tra i due una rottura, ed il timone de "Il Feuduccio" è passato nelle mani di un nipote, Gaetano. "Dobbiamo analizzare ruoli, rapporti e variazioni all’interno delle società", ha spiegato un finanziere. Tuttavia, la famiglia si difende: "Non vedo alcun legame con il delitto — ha dichiarato uno zio di del 29enne -. Hanno chiuso del tutto i rapporti, non si parlano e non si vedono da due anni. Che sappia io non hanno neppure mai chiamato".

Chi ha compiuto il delitto ha usato la massima cautela. Probabilmente si è trattato di un killer professionista forse ingaggiato da qualcuno come testimonia la prova della pulizia totale dell’automobile di Ale.