Qualche momento di paura, ma per fortuna tutto si è risolto senza particolari problemi all'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi (Palermo), dove nel pomeriggio durante le fasi di imbarco di circa cento passeggeri su un aereo della compagnia Volotea, diretto a Napoli, è fuoriuscito del fumo dalla coda del velivolo. Prima il cattivo odore, poi lo sbarco dei passeggeri: erano le 15.43 quando il guasto è stato segnalato. Immediato il piano di emergenza che prevede l'allontanamento delle persone a bordo (inclusi i piloti e il personale di bordo) e l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Non si registrano feriti e i passeggeri sono stati trasferiti all’aerostazione in attesa di imbarcarsi su un nuovo volo della stessa compagnia per il capoluogo campano per le 18.10.

"L'assistenza è stata tempestiva – precisano da Gesap – siamo in attesa del velivolo che sostituirà quello in cui sono già in corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il fumo durante le fasi di imbarco. Tutti i cento passeggeri raggiungeranno la propria destinazione con il nuovo volo".