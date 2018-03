RUANDA – Tragico bilancio di una tempesta di fulmini in Ruanda. Almeno 16 persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite dopo che un fulmine ieri verso mezzogiorno ha colpito la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno in Ruanda proprio durante una funzione religiosa. Lo riferiscono i media locali che citano i funzionari locali. Quattordici persone sono morte sul colpo quando il fulmine ha colpito la chiesa nel distretto di Nyaruguru, a sud del Paese, mentre altre due sono decedute in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Altre 140 persone coinvolte nell'incidente sono state ricoverate in strutture mediche e tre sono in gravi condizioni. Un incidente simile era accaduto il giorno prima quando un fulmine ha colpito un gruppo di 18 studenti e uno di loro è morto. L'incidente mortale della chiesa arriva meno di due settimane dopo la chiusura di oltre 700 chiese ruandesi per non aver rispettato i regolamenti edilizi e per l'inquinamento acustico.