È trascorso ormai quasi una settimana da quando la 14enne Cäciele Schöning è scomparsa da un centro che accoglie minori in difficoltà, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania. La Polizia sembra non avere dubbi sulle dinamica che hanno portato alla sparizione dell’adolescente: Cäciele si sarebbe allontanata volontariamente con Alex Kessler, un educatore 24enne, sposato. Per questo motivo le ricerche sono state ampliate a tutta l’Europa, Svizzera compresa. "Stiamo anche verificando se esiste un sospetto reato", ha detto una portavoce della polizia locale. Kessler potrebbe infatti essere incriminato per sottrazione di minori o abusi sessuali. La coppia è invece dal 15 gennaio forse su un SUV, uno Hyundai Santa Fe, targato NWM – AK 25. Cäciele è alta circa 165 centimetri, è magra con capelli lunghi scuri. Kessler è alto 170 centimetri, corporatura snella, indossa gli occhiali e porta la barba corta. Chiunque dovesse notarli è invitato a rivolgersi alla polizia più vicina, che si occuperà di contattare le autorità tedesche.

La fuga della 14enne Cäciele– La ragazzina, prima della fuga, viveva a Grevesmühlen, nella Pomerania Anteriore insieme ai genitori. Dal momento che le vacanze invernali sono terminate nella regione, l'adolescente avrebbe dovuto tornare a scuola lunedì 19. La madre, intervistata da Bild, ha ammesso di sapere che la figlia era innamorata del suo tutore, aggiungendo di esserne al corrente da quasi un mese. Nessuno però sospettava un epilogo simile. “Mia figlia era felice, che cosa avrei potuto fare?” ha raccontato la donna, aggiungendo che la figlia aveva una vera passione per il 24enne. La figlia “si immaginava una vita insieme a lui e la cosa era reciproca”, ha rivelato al tabloid tedesco. Sulla questione è intervenuta anche la moglie di Kessler, chiedendo rispetto per il marito e per il momento: “Evitate gli insulti e le speculazioni. Tutto questo è dannoso anche per la sua famiglia”.