Ancora un incidente sulle piste da sci. Una bambina di nove anni è rimasta gravemente ferita insieme con una ragazza diciannovenne, le cui condizioni sono meno gravi, dopo uno scontro avvenuto mentre sciavano nel corso di un allenamento sulla pista nera di Sappada, in Friuli Venezia Giulia. La bambina, residente vicino a Udine, ha riportato un forte trauma toracico e fratture in diverse parti del corpo e dopo l’incidente è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso. L’altra ragazza, di Arta Terme (Udine), ha riportato una frattura a una gamba ed è stata ricoverata all'ospedale di Pieve di Cadore (Belluno).

La bimba e la ragazza si sono scontrate durante un allenamento – Secondo quanto accertato dal personale del soccorso piste della Polizia del Commissariato di Tolmezzo, l’incidente si è verificato intorno alle 9.30 di giovedì mattina 3 gennaio sulla pista nera all'altezza dello stadio di slalom del centro montano. Le traiettorie della bambina e della diciannovenne si sarebbero incrociate durante un allenamento non agonistico organizzato dai rispettivi sci club.

L'incidente mortale in Valle di Susa – L’incidente sulle pista da sci in Friuli arriva all’indomani della tragedia della Val di Susa, dove è morta una bambina romana di nove anni. La piccola Camilla mentre sciava con il papà sulla pista “Imbuto” della Via Lattea di Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa, ha perso uno sci ed è andata a sbattere con la testa contro una barriera frangivento. La bimba ha subito perso i sensi. I sanitari del 118, giunti sul luogo dell'incidente in elisoccorso, hanno tentato per oltre 30 minuti di rianimarla. Trasferita all'ospedale di Regina Margherita di Torino, è morta poco dopo essere andata in arresto cardiocircolatorio.